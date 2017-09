Schwäbisch Gmünd.

Nach dem Brand in einem Haus in Schwäbisch Gmünd gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Wer das Feuer gelegt habe, sei aber noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag in Aalen. Der Brand war in der Nacht zum Donnerstag in dem Einfamilienhaus ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits das komplette Gebäude in Flammen. Die 51 Jahre alte Bewohnerin musste aus dem brennenden Haus gerettet werden. Dabei erlitten die Frau und ein Feuerwehrmann Rauchvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Brand entstand ein Schaden von etwa 80 000 Euro.