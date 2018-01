Schwäbisch Gmünd Frau an der Wohnungstür bedroht und ausgeraubt

Der Täter hatte gegen 19.30 Uhr an der Wohnungstür der Frau Pfarrer-Vesenmayer-Straße geklingelt. Er bedrohte sie sofort mit einem Messer und trat in die Wohnung ein. Er fand dort eine Münzsammlung, die er in eine Sporttasche packte. Dann flüchtete er mit der Beute auf die Straße. Ein Nachbar sprach ihn dort an, der Täter schlug ihn nieder. Dann rannte er in Richtung der Bühlgasse davon. Die Tasche mit der Beute blieb dabei am Tatort zurück. Der Nachbar musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Mann soll zwischen 30 und 35 Jahre alt gewesen sein. Er war etwa 1,75 Meter groß und trug dunkle Oberbekleidung. Er hatte eine Halbglatze und einen Bartansatz.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Alle Hinweise werden bei der Kriminalpolizei Aalen unter der Telefonnummer 07361/5800 entgegen genommen.