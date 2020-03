Schwäbisch Gmünd.

Am Montagnachmittag (30.03.) hat eine 42-Jährige zunächst Beamte beleidigt und anschließend im Krankenhausflur uriniert. Dem Vorfall vorausgegangen war nach Angaben der Polizei eine Kontrolle wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Die 42-Jährige befuhr gegen 14.35 Uhr den Parkplatz eines Einkaufscenters in der Hauptstraße. Dort hinderte eine Zeugin die 42-Jährige am Weiterfahren. Eine verständigte Polizeistreife führte einen Alkoholtest durch und stellte bei ihr über 2 Promille Atemalkoholgehalt fest. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Auf der Fahrt ins Krankenhaus beleidigte die 42-Jährige die Beamten mehrfach, urinierte im Flur des Krankenhauses und versuchte anschließend einer Polizeibeamtin ins Gesicht zu schlagen.

Auch während der Blutentnahme leistete sie weiterhin erheblichen Widerstand. Nach der Blutentnahme wurde die Frau in polizeilichen Gewahrsam genommen, wo sie ihren Rausch ausschlafen konnte.