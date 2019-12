Schwäbisch Gmünd Kino-Betrieb im neuen Traumpalast beginnt

Große Fensterfronten behüten das Foyer des Traumpalasts. LED-Lampen erleuchten drinnen den Tresen mit den neuen Kassen für Tickets und Snacks. Die Lampen können Licht in über 1000 verschiedenen Farben projizieren, sagt Heinz Lochmann. Auch in den Sälen wird mit Licht gespielt.

Acht bis neun Millionen Euro wurden investiert

Heinz Lochmann hat acht bis neun Millionen Euro in den Umbau, die Ausstattung und die Technik investiert. Jeder Sitz in den insgesamt zehn Kinosälen ist aus Leder. Die erste Reihe in den einzelnen Sälen ist mit Liegestühlen bestückt. In ihnen können Besucher sich zurücklehnen und die Füße auf einer Ablage ruhen lassen. In die hinteren Reihen der Säle locken die Lounge-Sitze. Sie bieten dank Fußschemeln und größerer Sitzflächen mehr Komfort als die normalen Sitze. Im großen Flaggschiffsaal namens „Eclipse“ wird es Betten hinter den letzten Reihen geben.

Die modernste Technik wurde eingebaut

„Die Technik hier ist das Modernste, was es im Kinobetrieb zurzeit gibt“, erklärt Heinz Lochmann. Von den vielen einzelnen Lautsprechern, die überall im Saal verteilt sind, verspricht der Kinobetreiber ein „spektakuläres“ Klangerlebnis: „Wenn es im Film zum Beispiel regnet, werden Sie sich fühlen, als stünden Sie unter einem Dach, auf das es gerade einprasselt“, erklärt er. Auch die LED-Leinwand, die in Kürze im Saal „Onyx“ installiert wird, ist etwas Besonderes. Der Traumpalast in Schwäbisch Gmünd sei deutschlandweit das dritte Kino, das über solch eine Leinwand verfügt, erklärt Heinz Lochmann und schwärmt: „Die einzelnen Pixel sind praktisch nicht zu erkennen.“