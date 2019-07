Schwäbisch Gmünd Lämmer überleben dank nächtlicher Rettungsaktion

Göggingen/Bettringen. Mitten in der Nacht klingelt das Telefon in der Tierauffangstation in Göggingen. Die Polizei bittet Elke Wengert um Hilfe. Ein Zeuge habe, schreiben die Beamten in ihrem Bericht, ein totes Schaf entdeckt - und dabei drei Lämmer, die der Schäfer offensichtlich vergessen habe. Kurz vor 21 Uhr war die Polizei am Sonntagabend verständigt worden.