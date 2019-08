Schwäbisch Gmünd/Lorch B29 nach Unfall für fast 90 Minuten gesperrt

Der 39-Jährige überfuhr laut Polizeibericht eine Warnbake und prallte gegen eine Betonmauer. Anschließend war der Fiat nach rechts über die Fahrbahn geschleudert und an einer Leitplanke zum Stehen gekommen. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. An dem Fiat entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von circa 3.000 Euro. Der Sachschaden an der Verkehrseinrichtung wurde auf mehrere hundert Euro beziffert.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die einspurige Fahrbahn in Richtung Aalen im Baustellenbereich bis 16.27 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde in Lorch-Waldhausen ausgeleitet.