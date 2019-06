Schwäbisch Gmünd Mit 200 km/h: 18-Jähriger flüchtet vor Polizei

Schwäbisch Gmünd.

In der Nacht zum Dienstag ist ein 18-jähriger BMW-Fahrer vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Nach Angaben der Polizei war der 18-Jährige gegen 2.15 Uhr in Unterbettringen in der Schmiedberg Straße unterwegs. Als er das Haltezeichen der Polizei erkannte, beschleunigte der BMW-Fahrer und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über Waldstetten in Richtung Schwäbisch Gmünd.