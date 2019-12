Schwäbisch Gmünd/Mutlangen So wollen die Ostalbkreis-Kliniken die Versorgung verbessern

Besonders bei Teilzeitkräften sieht Pavel Potenzial

Problem Fachkräftemangel: Was den Kliniken enorm zu schaffen macht, ist der Fachkräftemangel, besonders in der Pflege. Noch vor knapp zwei Jahren kursierten Papiere, in denen von einem Personalabbau die Rede war. Davon könne jetzt keine Rede mehr sein. „Wir kämpfen um jede Pflegefachkraft“, sagt Pavel und berichtet davon, dass etwa in Aalen von 14 Intensivbetten nur zehn genutzt werden können, schlicht, weil Pflegepersonal fehlt.

Daher werde die Pflegekampagne des Ostalbkreises um eine Personaloffensive ergänzt. Besonders bei Teilzeitkräften sieht Pavel Potenzial. Zwar wolle man keine Prämien bezahlen, wie das etwas in anderen Landkreisen getan werde. Aber man wolle mit „weichen Faktoren“ werben. Dazu gehört zum Beispiel, dass am Stauferklinikum in Mutlangen ein Betriebskindergarten für die Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingerichtet wird – und in Aalen soll die Kinderbetreuung am Ostalbklinikum ausgebaut werden.

12 Millionen Euro Verluste in den vergangenen drei Jahren

Problem Kosten: Obwohl es in den vergangenen Jahren mehrere Maßnahmen gegeben hat, um die Verluste zu verkleinern, sind es in den vergangenen drei Jahren doch jeweils um die 12 Millionen Euro gewesen. In der Klausurtagung dazu verständigten sich Verwaltung und Kreispolitiker auf mehrere Schritte, um dieses Defizit um fünf Millionen Euro zu senken. Maßnahmen dazu: Chefärzte sollen für ihre Budgets verantwortlich sein. Dies bedeute nicht, dass Budgets verknappt würden, aber dass Verantwortungsbewusstsein geschaffen werde, wie Solzbach sagt.

Einsparungen erhofft man sich auch durch die Konzentration der chirurgischen Behandlungen an Standorten, durch Prozessoptimierungen, durch einen effizienteren Personaleinsatz und bei Beschaffungen. Nicht gespart werden soll am Personal: „Jeder Arbeitsplatz bleibt. Jeder.“ So habe er sich in der Personalversammlung am Mittwoch geäußert, sagt Pavel. Und dazu stehe er. Diese Aussage sei für Beschäftigte ganz wichtig, sagt Personalratsvorsitzender Dieter Zander.

Je ein medizinisches Versorgungszentrum an jedem Standort

Weitere Konzentrationen: Das sind aber alles erste Schritte. Denn ein weiteres Ergebnis der Klausur ist, dass der Vorstand mittel- und langfristig weitere Konzentrationen für die Zentralversorgung prüfen soll – immer aber unter der Voraussetzung, dass die medizinische Qualität nicht leidet. Und dass an der dezentralen Struktur festgehalten werde. „Es ist gut, dass wir im Ostalbkreis drei Krankenhäuser haben“, sagt Pavel.

In einem kleinen Landkreis wie dem in Heidenheim möge ein Krankenhaus genügen. In einem großen Flächenkreis - der Ostalbkreis ist der drittgrößte in Baden-Württemberg - gehe dies nicht. Und weil es immer schwerer werde, im ländlichen Raum eine ärztliche Versorgung aufrecht zu erhalten, soll es in der Zukunft an jedem Krankenhausstandort in Abstimmung mit der Kreisärzteschaft je ein medizinisches Versorgungszentrum geben.