Schwäbisch Gmünd Nach Tod eines 3-Jährigen: TÜV prüft Spielplatz

Schwäbisch Gmünd.

Alles muss auf den Prüfstand, hatte Bürgermeister Dr. Joachim Bläse angekündigt, nachdem ein dreijähriger Junge am 20. Januar während eines Kita-Ausflugs zum Spielplatz im Schindelackerweg in die nahe Rems gefallen und an einem Kälteschock gestorben war. „Nach dem schrecklichen Unglück haben wir uns gefragt: Haben wir irgendwas falsch gemacht?“, erklärte Baubürgermeister Julius Mihm am Mittwochabend den Stadträten des Bau- und Umweltausschusses.