Schwäbisch Gmünd Parkplatzmangel: Wie die PH das Problem lösen will

Wie sieht es aus mit einem Parkhaus für die Studierenden an der Gmünder PH?

Dr. Claudia Vorst: Die Hochschule strebt kein Parkhaus an, das abends, am Wochenende und in der vorlesungsfreien Zeit, weitgehend leer stünde. Wir rechnen damit, dass die Studierenden angesichts der Parkgebühren eher noch stärker in die anliegenden Wohngebiete ausweichen würden, um diese zu umgehen. Das Parkhaus der Hochschule Aalen steht nach meinem persönlichen Eindruck zum großen Teil leer, während die Straßen im umliegenden Wohngebiet völlig zugeparkt sind. Auch aus Gründen des Klimaschutzes, sprich: Flächenversiegelung, ist ein Parkhaus an der PH nicht erstrebenswert.