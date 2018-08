Schwäbisch Gmünd Polizei im Dauereinsatz wegen Ruhestörung

Nass gespritzt? Radler schlägt 23-jährigen Autofahrer

Ein unbekannter Radler hat in Nürtingen (Kreis Esslingen) einem 23 Jahre alten Autofahrer mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Reutlingen am Montag mit.