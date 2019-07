Schwäbisch Gmünd Polizei rettet drei Lämmer

Schwäbisch Gmünd. Ein totes Schaf mit drei jungen Lämmern hielt die Polizei in Schwäbisch Gmünd am Sonntagabend auf Trab. Ein Zeuge meldete kur vor 21 Uhr ein totes Schaf und zwei Lämmer in einem Naturschutzgebiet. Die Polizei entdeckte sogar drei lebende Lämmer bei der toten Mutter. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kümmerten sich die Beamten um die drei Schafskinder. Sie brachten sie zur Dienststelle und fütterten sie mit der Flasche. Dann wurden die drei Lämmer zur nächsten Tierauffangstation gebracht.