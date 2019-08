Schwäbisch Gmünd/Rems-Murr-Kreis Enkeltrick-Betrüger erbeuten 35 000 Euro von Senior

Zeugenhinweise erbittet die Kripo Waiblingen, Telefon 07151/950-0.

Weitere Versuche sind gescheitert

Am Donnerstag war es in Schwäbisch Gmünd, Weinstadt und Korb zu weiteren Betrugsversuche durch angebliche Enkel gekommen. In diese Fällen hatten die Angerufenen die Betrugsversuche erkannt und gleich aufgelegt.