Schwäbisch Gmünd Streit um Polizei-Einsatz wegen Corona

Was nun aber in Gmünd für Gesprächsstoff sorgt, ist der Fortgang der Geschichte: Die Jugendlichen flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Bei der Verfolgung eines 15-​Jährigen stürzte ein Beamter in einem Bachbett, verletzte sich am Bein und musste deshalb zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Der 15-​Jährige konnte gestellt werden; die Ermittlungen zur Feststellung der weiteren Personalien wurden aufgenommen. Im Einsatz waren: drei Streifenwagen des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd; ein Fahrzeug der Polizeihundeführerstaffel; zwei Fahrzeuge der Bereitschaftspolizei.