Schwäbisch Gmünd Tatverdächtiger Tankstellen-Räuber in Haft

Wie die Polizei am Freitag Morgen mitteilt, rückte ein 22-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus Schwäbisch Gmünd in den Fokus der Aalener Kriminalbeamten. Eine Wohnungsdurchsuchung erhärtete den Tatverdacht.

Der 22-Jährige wurde am 20.12. auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen dem Haftrichter vorgeführt. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Aalen und der Staatsanwaltschaft Ellwangen zu weiteren Tatbeteiligten dauern an.

Zwei maskierten Männer hatte am 8. Dezember eine Tankstelle in der Buchstraße betreten, zwei Angestellte mit einem Messer bedroht und mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Eine sofort eingeleitete Fahndung war ohne Erfolg geblieben.