Schwäbisch Gmünd Trauer um Dreijährigen: Fasnetsveranstaltungen ohne Stadtspitze

Schwäbisch Gmünd. Der tragische Tod eines dreijährigen Jungen in der Rems beschäftigt die Stadt weiterhin. In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch bat der Erste Bürgermeister Dr. Joachim Bläse um Verständnis, dass es in diesem Jahr keine Teilnahme der Gmünder Bürgermeisterriege an den bevorstehenden Fasnetsveranstaltungen gebe. Das meldete die Rems-Zeitung. Man könne nach diesem furchtbaren Ereignis nicht in die Tagesordnung der Repräsentationsaufgaben wechseln und bleibe deswegen den Veranstaltungen wie Prunksitzung, Guggenmusikfestival und Fasnetsumzug fern, wie die Zeitung weiter berichtet.