Schwäbisch Gmünd Verdächtiger Mann im Gebüsch beobachtet Kinder

In der Nähe der Stauferschule wurde am Samstagabend ein etwa 65-70 Jahre alter Mann beobachtet, der in einem Gebüsch am Sportplatz spielende Kinder beobachtete. Dabei soll er an seinem Geschlechtsteil herumgespielt haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Mann ist ca. 170 bis 175 cm groß, trug eine Brille und einen grauen Bart. Bekleidet war er mit einer Jeanshose, einem grünen T-Shirt und auffällig blauen Turnschuhen mit grünen und orangefarbenen Dreiecken. Weitere Hinweise auf den Mann nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.