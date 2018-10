Schwäbisch Gmünd Update: Vermisste wohlbehalten aufgefunden

Schwäbisch Gmünd.

Die Frau aus Schwäbisch Gmünd, die seit Sonntag als vermisst galt, ist wohlbehalten aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau bereits am Dienstag in Stuttgart aufgegriffen worden. Sie war wohlbehalten aber orientierungslos und wurde laut Polizei "fürsorglich untergebracht". Ihre Identität blieb dort jedoch bis am Donnerstag unbekannt.