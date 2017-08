Schwäbisch Hall.

Bei einem Fenstersturz aus einer Höhe von acht Metern ist ein 21-Jähriger in Schwäbisch Hall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte er am Sonntag das Gleichgewicht verloren, als er in seiner Wohnung im zweiten Stock einen Fensterladen schließen wollte. Der Verunglückte wurde von Notarzt und Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.