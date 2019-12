Schwäbisch Hall 67-Jähriger von Zug erfasst und getötet

Schwäbisch Hall.

Am Dienstagvormittag (3.12.) ist ein 67-jähriger Fußgänger in Hessental von einem Zug erfasst und getötet worden. Nach Angaben der Polizei hielt sich der 67-Jährige gegen 10.45 Uhr am Bahnübergang im Seeweg auf. Dort erfasste ihn ein vorbeifahrender Zug. Hinweise auf Fremdeinwirkung oder einen Defekt an der Bahnschranke gäbe es keine.

Der Bahnverkehr war zwischen 10.50 Uhr und 12.50 Uhr komplett gesperrt.

Bei dem Vorfall waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber, eine Streife der Bundespolizei, eine Streifenbesatzung vom Polizeirevier Schwäbisch Hall, ein Notfallmanager der Deutschen Bahn, das Kriseninterventionsteam und zwei Streifen des Kriminalkommissariats Schwäbisch Hall im Einsatz.