Schwäbisch Hall Dreijährigem das Laufrad geklaut

Fichtenau.

Ein Unbekannter hat einem Dreijährigen in Fichtenau (Schwäbisch Hall) das Laufrad gestohlen. Der Junge hatte sein Puky-Laufrad am Sonntagnachmittag neben einem Parkplatz am Waldrand hinter einem Baum abgestellt. Laut Polizeibericht war kurze Zeit später ein mokkafarbener Kombi herangefahren. Der Fahrer stieg aus, lud das Laufrad ein und fuhr davon. Der Polizeiposten Fichtenau sucht nun nach dem Dieb, "der hoffentlich das gestohlene Laufrad nicht unter einen Weihnachtsbaum legt".