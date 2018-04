Schwäbisch Hall Flugzeugunglück mit zwei toten Piloten

Beim Zusammenprall zwischen einem Ultraleichtflugzeug und einem Sportflugzeug sind am Sonntagnachmittag bei Schwäbisch Hall mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befanden sich gegen16.155 Uhr beide Maschinen etwa 600 Meter östlich des Adolf Würth Airport auf dem Landeanflug, als es zu dem Unglück kam.

Unmittelbar nach dem Unfall eilten zahlreichen Rettungskräfte zur Unglücksstelle. Bislang konnten zwei tote Menschen gefunden werden. Zum Einen handelt es sich um den Pilot des Ultraleichtflugzeugs und zum Anderen um eine Person aus dem Sportflugzeug. Ob sich noch weitere Personen im Sportflugzeug befanden, ist derzeit noch unbekannt. Die Einsatzmaßnahmen dauern noch an und gestalten sich als schwierig. Die Identität der Toten ist noch nicht geklärt.

Die Feuerwehr Schwäbisch Hall ist mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, die Feuerwehr des Fluplatzes mit drei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort. Darüber hinaus befinden sich Kräfte des THW, zehn Streifenbesatzungen und zwei Motorräder der Polizei, die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall, der Kriminaldauerdienst und Kriminaltechniker im Einsatz. Die Bundesanstalt für Flugunfalluntersuchung hat zusammen mit der Kriminalpolizei die Ermittlungen an der Unglücksstelle aufgenommen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Über die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden, so die Polizei am Sonntag gegen 20.30 Uhr in ihrem Pressebericht.