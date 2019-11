Schwäbisch Hall Große Kinderporno-Razzia: Drahtzieher aus Baden-Württemberg

Schwäbisch Hall.

Ein 43 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Schwäbisch Hall ist von der Polizei als mutmaßlicher Betreiber einer Kinderporno-Plattform überführt worden. In sieben Bundesländern wurden neun Verdächtige im Alter von 35 bis 61 Jahren ausfindig gemacht, die über die Darknetplattform "Tor Chat Directory" kinder- und jugendpornografische Schriften ausgetauscht haben sollen. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Montag mit.