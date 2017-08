Schwäbisch Hall Illegaler Handel mit Hundewelpen

Stuttgarter Firma insolvent Bäckerei Lang gerät erneut ins Trudeln

Die Bäckereikette Lang ist erneut in eine schwierige Lage geraten. Der Produktionsbetrieb des Unternehmens in Freiberg am Neckar hat Insolvenzantrag gestellt. Und der Eigentümer ist dabei, erhebliche Teile des Filialnetzes zu veräußern.