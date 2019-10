Schwäbisch Hall/Rainau Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht vermissten 51-Jährigen

Schwäbisch Hall/Rainau.

Die Polizei sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem 51-jährigen Heiko Heßbach. Der Mann wird seit Montagnachmittag (21.10.) vermisst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verließ er gegen 16 Uhr sein Haus in Rainau (Ostalbkreis). Offensichtlich gibt es Hinweise, dass er mit der Bahn gefahren ist und am Montagabend gegen 18 Uhr noch in Wallhausen (Landkreis Schwäbisch Hall) war. Laut den Beamten besteht die Möglichkeit, dass sich der Gesuchte in einer hilflosen Lage befindet.