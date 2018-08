Schwäbisch Hall/Schwäbisch Gmünd Ein Verletzter und mehrere Einsätze nach Unwetter

Durch eine heftige Windböe war die Scheibe eines Fitnessstudios in Schwäbisch Gmünd zu Bruch gegangen. Ein 69-Jähriger wurde von einer umherfliegenden Scherbe getroffen und am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Außerdem wurden durch die Scherben drei Fahrzeuge beschädigt.

Viele umgestürzte Bäume

In Schwäbisch Hall stürzte ein Ast auf einen fahrenden Audi und zerschlug die hintere rechte Fensterscheibe. Außerdem wehte eine Baustellenschranke auf die Fahrbahn. Sie musste von der Polizei beseitigt werden.

In Mainhardt stürzte ein Baum auf die B14, ebenso auf die Kreisstraße zwischen Obermünkheim und Sülz und auf die Landstraße zwischen Neustädtlein und der Autobahnanschlusstelle Fichtenau. In allen Fällen rückte die Feuerwehr aus, um den Baum zu beseitigen. Im letzten Fall musste die Straße dafür kurzzeitig gesperrt werden. In Oberrot drohte ein Baum auf die Landstraße zu stürzen. Hier griff ein zufällig vorbeifahrender Holztransport ein.

In Crailsheim riss ein umstürzender Baum eine Stromleitung ab. Ein Landwirt beseitigte ihn.