Schwäbisch Hall Stadt erwägt Abschaffung der Kindergartengebühren

Wie das "Haller Tagblatt" am Donnerstag meldet, beschloss der Gemeinderat zunächst am MIttwochabend einstimmig, dass die Kindergartengebühren nicht wie geplant um sechs Prozent erhöht werden. Sie sollten vielmehr zunächst auf gleichem Niveau bleiben. Zudem werde die Verwaltung verpflichtet, für den nächsten Doppelhaushalt, der ab 2020 gilt, ein Konzept vorzulegen.Es beinhaltet "wie die Gebührenfreiheit in den Kindertageseinrichtungen auf städtischer Gemarkung umgesetzt werden kann".

Eine flächendeckende Abschaffung der Kitagebühren in Baden-Württemberg ist nicht geplant. Nach einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung zahlen in Baden-Württemberg 96 % aller Eltern einen Beitrag für die Kinderbetreuung. Einige andere Bundesländer setzen dagegen schon auf gebührenfreie Kindergärten. In Rheinland-Pfalz gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab 2 Jahren seit 2010, in Berlin schon seit 2007. Seit dem 1. August kostet dort auch die Betreuung für Kinder unter einem Jahr nichts mehr.

In Niedersachsen und Hessen ist die Kinderbetreuung ab 1. August für Kinder ab drei Jahren beitragsfrei. Auch in Brandenburg müssen Eltern zunächst für das letzte Kita-Jahr kein Geld mehr zahlen.

Bundesländer wie Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern haben die kostenlose Kita langfristig avisiert. In Niedersachsen war bislang nur das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung gebührenfrei.