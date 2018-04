Schwäbisch Hall Tödlicher Flugzeug-Zusammenstoß: Spurensuche abgeschlossen

Schwäbisch Hall.

Nach dem tödlichen Zusammenstoß von zwei Kleinflugzeugen in der Luft ist die Spurensuche am Unglücksort beendet. "An der Absturzstelle sind die Arbeiten abgeschlossen", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. "Die Trümmer sind weggeräumt." Es sei ein Bereich von mehreren hundert Metern abgesucht worden. Bei Schwäbisch Hall im Nordosten Baden-Württembergs waren am Sonntag ein Sportflugzeug und ein Ultraleichtflugzeug in der Luft zusammengeprallt. Beide Piloten kamen ums Leben.