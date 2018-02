Schwäbische Waldbahn Mehr Fahrtage, schlankerer Fahrplan

Video: Eine Fahrt mit der Schwäbischen Waldbahn von Rudersberg nach Welzheim.

Den Fahrplan 2018 zu stricken war nicht ganz leicht, räumen der Welzheimer Bürgermeister Thomas Bernlöhr und sein Wirtschaftsförderer Reinhold Kasian ein. Es gab ein paar Aspekte, die bedacht sein wollten:

Das Publikum will sich von der Dampflok hochziehen lassen. Der Dieselzug, sagt Bernlöhr, taugt dazu, „den Fahrplan aufzufüllen, wenn man keinen Dampf hat, nicht arg viel mehr“. Beim Waldbahnstart 2010 habe man sich da „ein bisschen mehr versprochen“, aber die Zahlen sind eindeutig: 90 Prozent der Kundschaft stürzen sich auf die Stahlross-Tage.



Pro Fahrtag drei Touren bergauf und noch mal drei talab – das ist für die ehrenamtlich Engagierten vom Verein DBK nicht immer ganz leicht zu stemmen.

Am Ende gelang die Punktlandung

Die Verhandlungen mit der DBK zogen sich hin – und irgendwann Anfang Januar sagte Kasian: „Wenn wir jetzt nicht wissen, was wir wollen, stehen wir zur CMT ohne Fahrplan da.“ Am Ende gelang die Punktlandung. Gerade noch mal gut gegangen? Nein – gerade noch mal sehr gut gegangen:

2018 gibt es stolze 36 Fahrtage – 22 mit der Dampflok, 14 per Diesel. Zum Vergleich: 2017 waren’s nur 33 (19 Dampf, 14 Diesel), 2015 nur 29, 2014 nur 30 – und 2016, als Bauarbeiten auf dem unteren Streckenabschnitt zwischen Schorndorf und Rudersberg für Behinderungen sorgten, gar bloß 25.



Zur Entlastung der Ehrenamtlichen fährt die Bahn nur in der Hauptsaison (um Pfingsten und in den großen Ferien) dreimal pro Fahrtag rauf und dreimal wieder runter. Ansonsten gilt: Abfahrt bergwärts in Schorndorf um 10.30 und 14 Uhr, Abfahrt talwärts in Welzheim um 12 und 16.30 Uhr.



Eine Fahrgastbefragung soll im Laufe der Saison klären, wie die neue Fahrplanstruktur angenommen wird.

Von Jahr zu Jahr wird es schwieriger

Und wie steht die Waldbahn grundsätzlich da? Seit dem Start 2010 knackte sie fast in jedem Jahr die magische Zielmarke von 20 000 Fahrgästen, nur 2016 verröchelte die Zählung bei etwa 19 000. 2017 gab es dafür wieder einen ordentlichen Ausschlag nach oben: 22 000. So weit also: respektabel; wenngleich die fast 30 000 Kunden aus dem Jahr 2011 kaum wiederholbar erscheinen. Bernlöhr und Kasian fassen zusammen: Es zeichnet sich „eine Linie“ ab, „die man auf Dauer halten kann“ – 20 000 plus x.

Aber: „Es wird natürlich von Jahr zu Jahr schwieriger.“ Familien mit kleinen Kindern mag es genügen, „wenn es dampft und faucht“ – um die hochinteressante Zielgruppe der Senioren zu akquirieren, sollen Zusatzangebote helfen von der Whiskey-Verkostung bis zur Weinprobe im Zug.