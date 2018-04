Schwäbische Waldfee Die neue Waldfee heißt Mariel Knödler

Die Jury, das waren Landrat Dr. Richard Sigel und die 17 Bürgermeister der Mitgliedskommunen. Sie stimmten nach der persönlichen Vorstellungs- und anschließender Fragerunde aller Kandidatinen am 11.April für Studentin Mariel Knödler aus Alfdorf.

Ganz offiziell wird die junge Dame das Amt von der amtierenden Schwäbischen Waldfee Sara Zaiss am 21.Mai am Mühlentag an der Heinlesmühle bei Alfdorf übernehmen. „Seit der Einführung des Amtes hat sich die Schwäbische Waldfee zur prominentesten Werbeträgerin des Schwäbischen Waldes entwickelt, worauf wir sehr stolz sind“, so der Landrat des Rems-Murr-Kreises Dr. Richard Sigel.

Übrigens: Seit diesem Jahr gibt es im Schwäbischen Wald neben der Fee auch einen Waldschrat. Eine private Facebook-Gruppe hatte die Idee, das männliche Pendant zu küren. Gewonnen hat der Backnanger Sven Vollbrecht.