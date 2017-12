Schwaikheim 24 Millionen Euro werden in neue Ortsmitte investiert

Den höheren Invest erklärte Geschäftsführer Dirk Braune von der Kreisbaugesellschaft Waiblingen mit Sonderkosten und den sechs Jahren Projektentwicklung, der Entwicklung der Baupreise in dieser Zeit. Dass der Markt größer wird als bislang geplant, liege daran, dass der voraussichtliche Betreiber, die Edeka-Kette, das gesamte Erdgeschoss übernehmen will, also nicht, wie bislang vorgesehen, dort auch Dienstleister sich ansiedeln werden.

Braune rechnet mit Bauzeit von 18 bis 20 Monaten

Vor einer Woche waren die Verträge für das Vorhaben unterschrieben worden, von Vertretern der Investorengemeinschaft und Bürgermeister Gerhard Häuser. Nun wird das Baugesuch von der Baurechtsbehörde geprüft und anschließend vom Gemeinderat beraten. Die vorbereitenden Arbeiten sollen im Frühjahr erfolgen, Braune rechnet mit dem Baubeginn im September und einer Bauzeit von 18 bis 20 Monaten. Die ersten Planungen reichen viele Jahre zurück, der Grunderwerb, im zweiten Anlauf von der Gemeinde bewältigt, für die beiden zusammen knapp 8000 Quadratmeter großen Flächen wurde 2011 abgeschlossen. 4500 Quadratmeter davon hat die Bietergemeinschaft erworben.

Zeitaufwendige Ausschreibung und Einsprüche von Nachbarn

Allerdings hatte sich auch die Ausschreibung beziehungsweise Vergabe hingezogen. Erst 2015 erfolgte diese an die Bietergemeinschaft aus Kreisbaugesellschaft, Baugenossenschaft Backnang und der Firma Wilhelm Geiger aus Sonthofen. Auch das Bebauungsplanverfahren war schwierig, nach Einsprüchen von Nachbarn wurden die Pläne geändert, die Bebauung von diesen etwas abgerückt.

Stärkung des örtlichen Einzelhandels erwartet

Häuser sprach bei der Übergabe des Baugesuchs denn auch von einem langersehnten und „fast historischen“ Tag für Schwaikheim. Die Gemeinde erwarte durch das Projekt eine Stärkung des örtlichen Einzelhandels, der Markt werde ein Frequenzbringer sein, die Nahversorgung stärken. Mit dem ebenfalls auf dem Areal geplanten Café, der Bäckerei und einem kleinen Platz davor werde sich außerdem die Aufenthaltsqualität in dieser zentralen Lage in Schwaikheim verbessern und die Ortsmitte städtebaulich aufgewertet.

Derzeit größtes Projekt der Kreisbaugesellschaft

Braune betonte, die Kreisbaugesellschaft unterstütze seit langem die Innenentwicklung von Kommunen. Er verwies auf Korb und Schorndorf. Schwaikheim reihe sich nun ein. Das Projekt dort sei derzeit das größte der Kreisbaugesellschaft.

Sigel: „Eine neue Ortsmitte prägt eine Gemeinde auf Jahrzehnte hinaus"

In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Investorengemeinschaft und der Gemeinde wird Landrat Dr. Richard Sigel zitiert: „Eine neue Ortsmitte prägt eine Gemeinde auf Jahrzehnte hinaus und dient als Visitenkarte, für die Schwaikheimer, aber auch für Besucher.“ Sigel lobte natürlich das Engagement der Kreisbaugesellschaft insbesondere, mit deren Unterstützung moderne Wohnungen mitten im Ort entstünden. Schließlich sei der Wohnraum im Rems-Murr-Kreis knapp.