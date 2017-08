Schwaikheim Abseilen vom Schwaikheimer Kirchturm

Video: Diana Feuerstein seilt sich vom Kirchturm ab.

Der Klettergurt liegt vor dem Kirchturm schon bereit. „Den zieht man an wie eine Hose“, sagt Heiko Münzing und hält mir die Schlaufen hin. Während er den Gurt festzieht, so dass ich während der Abseilaktion nicht herunterpurzeln kann, lass’ ich mir meinen Entschluss noch einmal durch den Kopf gehen. Abseilen, ich? Aus 20 Meter Höhe? „Das traust du dich eh nicht“, durfte ich mir am Morgen noch anhören. Die Zweifel sind nicht unberechtigt. Früher traute ich mich nicht einmal, einen Kirchturm zu besteigen. Und als ich das erste Mal auf dem Stuttgarter Fernsehturm war, hielt ich mich wie Richard Gere im Film Pretty Woman mit einem großen Sicherheitsabstand zum Geländer auf der Plattform auf und kroch an der Innenwand entlang. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich schon ein paarmal in den Bergen herumgeklettert bin. Ich weiß also, dass mich der Klettergurt im Normalfall hält. Doch 20 Meter ist schon ganz schön hoch.

Im Turm führt eine Treppe nach oben. Irgendwann kommen wir auf einer Plattform an. Mein Herz schlägt bis zum Hals. Das letzte Stück führt über eine Metallleiter, die senkrecht an der Wand befestigt ist.

Industriekletterer bieten die Abseilaktion schon seit längerem an

Heiko Münzing und Philipp Heizmann sind Industriekletterer von Beruf. Sie kümmern sich um alles, was mit Höhe und Bäumen zu tun hat, wie Heiko Münzing seinen Beruf beschreibt – sie können Bäume fällen, wo eigentlich kein Platz dafür ist. Sie kümmern sich um Baumkontrollen und Baumgutachten wie auch Mobilfunkantennen oder Windkraftanlagen. Außerdem haben sie eine Zusatzausbildung zum Seilgartentrainer. Die Abseilaktion bieten sie schon seit vier oder fünf Jahren für Kinder während der Sommerferien an. Ob er dieses mulmige Gefühl noch kennt, wenn er weit oben herumturnt?, frage ich Heiko Münzing. „Der Respekt bei einer Höhe von 120 Metern bleibt“, sagt er nüchtern, während Philipp Heizmann die letzten Meter auf der Leiter zum Kirchturmdach hinaufsteigt – in einem irren Tempo und ohne Sicherung. Dann wird mein Klettergurt mit einem Karabiner am Seil befestigt. Ich bin an der Reihe. Ich bin froh über die Sicherung. Ohne diese würde ich mich nicht auf die Leiter trauen, schießt es mir durch den Kopf. Zwischendurch wage ich einen Blick nach oben und bin froh, dass ich das nicht vom Fuß der Leiter getan habe. Die Leiter endet direkt unterhalb der Dachluke. Ich soll sie bis zum Ende hochklettern, heißt es. Ich könne mich oben am Dachblech festhalten. Auf dem Dach gibt es keine Brüstung. Ich kauer’ mich in eine Ecke, solange die beiden ihre Trinkflaschen auf einem Gitter direkt unter der Dachluke deponieren. Mir wird bewusst, welcher Belastung die Profikletterer bei der Hitze ausgesetzt sind.

20 Meter sind doch ganz schön hoch

Ich wage einen Blick nach unten auf den Kirchplatz und bereue es direkt im Anschluss. Heiko Münzing befestigt das Seil mit einem Karabiner am Gurt. Oben haben sie ein Metalldreieck aufgestellt, über das die beiden Seile laufen. Heiko Münzing gibt mir ein Zeichen: Ich soll mich an die Kante stellen. Er reicht mir seinen Arm zum Festhalten, doch ich greife lieber zum Metalldreieck. Nach hinten lehnen, Beine durchstrecken, ich soll die Füße auf die Außenfassade setzen. Ein Gedanke, der mir nicht behagt. „Ich krieg das schon hin“, höre ich mich sagen. Dann geht es nach unten - Schritt für Schritt. Allmählich gewöhne ich mich an die Situation und beginne mich mit den Füßen abzustoßen. „Es macht sogar Spaß!“, antworte ich den beiden Profikletterern, als sie mich fragen, ob alles in Ordnung ist. Zwei Meter über dem Boden nimmt mich Jugendleiter Kai in Empfang. Als ich mir den Helm vom Kopf ziehe, realisiere ich, wie angespannt ich gewesen bin.

Nach dem eigenen Haus Ausschau gehalten

Später tausche ich mich mit den Kindern aus. „Es war voll gut“, sind sich die Brüder Nils und Lars einig. Im vergangenen Jahr hatte Nils noch Höhenangst, dieses Jahr ging es, erzählt er. Sein Bruder Lars hatte am Anfang ein mulmiges Gefühl, wie er sagt. „Ab der Mitte hat es aber dann gepasst!“ Levi (8) hat unterwegs nach seinem Haus Ausschau gehalten. „Aber ich habe es nicht gefunden. Ein bisschen Angst hatte ich“, gesteht er. „Aber es war voll cool!“ Dann machen sich Chiara, Melina und Nelly bereit. „Das wollte ich schon immer einmal ausprobieren“, sagt Nelly (10). Genauso ging es mir auch, denke ich mir, glücklich über die Erinnerung an das Wagnis.