Schwaikheim Alles Wichtige zur Bürgermeisterwahl

Wie viele Stimmen hat man?

Bei der Wahl zum Bürgermeister hat man eine Stimme. Diese kann man einem der Kandidaten geben, erlaubt ist aber auch einen Namen einer anderen wählbaren Person auf dem Stimmzettel einzutragen. Die Person muss aber klar identifizierbar sein. Für den Fall, dass es mehrere mit demselben Namen gibt, sollte man nicht nur Vor- und Zunamen aufführen, sondern beispielsweise auch den Beruf oder die Anschrift in der Zeile auf dem Stimmzettel notieren. Gegebenenfalls kann der Name auch durch weitere Angaben ergänzt werden.

Was tue ich, wenn ich am Sonntag verhindert bin?

Wer am Samstag feststellt, dass er am Sonntag nicht in ein Wahllokal gehen kann, kann auch einen Tag vor der Bürgermeisterwahl die Briefwahl beantragen. Das Schwaikheimer Bürgerbüro im Rathaus hat für diesen Fall am Samstag, 27. Januar, von 11 bis 12 Uhr eine Notbereitschaft eingerichtet. Der Wahlbrief mit der Briefwahl muss bis spätestens Sonntag, 28. Januar, um 18 Uhr im Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden. Wer am Samstag im Bürgerbüro die Briefwahl beantragt, kann den Wahlbrief dort direkt in die vorgesehene Urne einwerfen.

Wer darf wählen?

Seine Stimme bei der Bürgermeisterwahl dürfen alle ab 16 Jahren abgeben. Voraussetzung ist, dass man seit mindestens drei Monaten seinen Hauptwohnsitz in der Gemeinde hat. Wer weder deutscher Staatsbürger ist, noch eine Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt, darf auch nicht wählen.

Wo wählt man?

Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Den Hinweis, in welches man gehen muss, findet man im Wahlbenachrichtigungsschreiben, das jeder Wähler per Post erhalten hat. Wahlbenachrichtigung und den Ausweis nicht vergessen. Zwei Wahllokale sind in der Begegnungsstätte, Kirchgasse, eingerichtet, vier in der Gemeindehalle, Rosenstraße, und eines im Jakob-Korell-Kindergarten, Fritz-Ulrich-Weg.

Wann gibt es ein Ergebnis?

Spätestens um 19 Uhr steht das Endergebnis fest, das vom Gemeindewahlausschuss festgestellt wird. Erste Auszählungen aus den Wahllokalen sowie Experteninterviews gibt es ab 18.15 Uhr im Live-Stream, den Chefredakteur Frank Nipkau und Redakteurin Liviana Jansen moderieren. Unter www.zvw.de/wahl-schwaikheim gibt es ab 18 Uhr einen Live-Blog, der die aktuellen Entwicklungen im Rathaus festhält.