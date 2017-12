Schwaikheim.

Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstand an einem Lkw-Anhänger samt Ladung, der am Montagnachmittag (04.12) an der Einmündung Benzstraße/Alfred-Schefenacker-Straße umkippte. Der 20 -jährige Fahrer des Gespanns rangierte gegen 16.15 Uhr wohl zu flott im dortigen Bereich, zudem war die Ladung, es handelte sich dabei um neuneinhalb Tonnen Nockenwellen, nur mangelhaft gesichert. Ein Bergeunternehmen richtete den stark beschädigten Anhänger wieder auf. Eine Weiterfahrt mit diesem war nicht mehr möglich.