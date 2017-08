Schwaikheim Asylbewerber versucht Landsmann zu strangulieren

Schwaikheim.

Ein 38-jähriger Asylbewerber hat versucht seinen Landsmann zu strangulieren und sich anschließend selbst verletzt. Am Montagabend sind im Asylbewerberheim in der Schönbühlstraße zwei pakistanische Bewohner in Streit geraten. Nach Informationen der Polizei haben die beiden Männer zusammen in einem Zimmer Alkohol getrunken.