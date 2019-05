Schwaikheim Autos aufgebrochen: Polizei fahndet mit Hubschrauber

Schwaikheim.

In der Nacht zum Freitag (17.05.) wurden in Schwaikheim mehrere BMW aufgebrochen. Ersten Polizeiangaben zufolge, wurden aus den Autos, die wohl im Bereich der Buchenstraße standen, Lenkräder ausgebaut und gestohlen. Da sich die letzte Tat gegen 9 Uhr ereignet haben könnte, war am Morgen im örtlichen Bereich neben zahlreichen Polizeistreifen auch ein Hubschrauber zur Fahndung nach den Tätern im Einsatz.