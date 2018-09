Schwaikheim B14-Anschluss Avus ab Samstag wieder offen

Allerdings stehen noch Restarbeiten aus, so dass bis Montag, 17. September, vielleicht auch Dienstag, 18. September, der Verkehr halbseitig, im Wechsel über eine Ampel gesteuert, läuft. So stand bis Freitagmittag noch die Montage des neuen Brückengeländers sowie der Schutzplanken an der Brücke und an der Straße zum Ort hin aus, auch deshalb weil die betreffende Fachfirma am Freitag morgen wegen eines Unfalls auf der A 6 kurzfristig abrücken musste.

Neue Abdichtung für die in die Jahre gekommene Brücke

Beschädigte Schutzplanken an einer Autobahn zu reparieren oder auszuwechseln geht natürlich vor. Dafür dass die Straße selbst aber fertig ist, gab es neben dem aufgebrachten neuen Asphalt untrügliche Zeichen: die neuen Fahrbahnmarkierungen waren am Freitag morgen bereits aufgebracht und die Baustelle war weitgehend freigeräumt. Die in die Jahre gekommene Brücke hat vor allem eine neue Abdichtung bekommen, um wieder auf Dauer die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.