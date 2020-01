Schwaikheim Baugebiet Heiße Klinge: Jetzt kann der Hausbau beginnen

Rieger: Mit elf Euro für den Quadratmeter ist zu rechnen

Es wird auch Wohnraum für Mieter entstehen. Vorgesehen ist, dass Pfleiderer dazu ein Grundstück an die Baugenossenschaft Winnenden verkauft. Diese plant elf Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus. Dort wird es Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen geben. Noch könne er keine verlässlichen Zahlen zu den Mieten sagen, weil die Pläne des Architekten noch nicht vorlägen, so BGW-Geschäftsführer Michael Rieger auf Nachfrage. Er verweist aber auf den Grundstückspreis, die Erschließungskosten und immer weiter ansteigende Baukosten. All dies schließe aus, dass man unter zehn Euro für den Quadratmeter kommen werde. Die BGW werde allerdings versuchen, unter dem Marktpreis zu bleiben. Aber mit rund elf Euro sei zu rechnen, schätzt Rieger.

Beim ersten Bauabschnitt ist die Tiefbaufirma Klöpfer aus Birkmannsweiler mit der Erschließung des Geländes von der Bahnhofseite her mehr als im Zeitplan gewesen. Schon im Herbst waren fast alle Wasser- und Abwasserkanäle, die Leitungen für die Gas- und die Stromversorgung, die Telefon- und die Fernsehkabel verlegt, im Dezember die Straße gebaut. Im Gebiet sollen insgesamt 210 Wohneinheiten entstehen.