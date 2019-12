Schwaikheim Heiße Klinge: „Skandal“ bei der Bauplatzvergabe?

170 Bewerbungen, davon knapp 40 aus Schwaikheim

Wobei der Verfasser des Pamphlets jedes einzelne Mitglied des Gremiums angeht, wenn er behauptet, „keiner“ von ihnen habe sich damit „beschäftigt“. Starker Tobak, der natürlich den Verdacht nahelegt, dass sich da einer beschwert, der sich vergeblich um einen Bauplatz bemüht hat und dass es offenbar ein Schwaikheimer ist. Aber was ist wirklich passiert? Sieben der zwölf Bauplätze sind an Einheimische gegangen (knapp 60 Prozent), fünf an Auswärtige. Es gab laut Gemeindeverwaltung rund 170 Bewerbungen, davon knapp 40 aus Schwaikheim (knapp 24 Prozent).

Der Gemeinderat hatte die Kriterien und deren Gewichtung beraten, festgelegt und beschlossen, einstimmig. Und er hatte nach der Auswertung der eingegangenen Bewerbungen, auf der Grundlage der jeweils erreichten Punktezahlen, die Vergaben jeweils beschlossen. Damit sollte ein transparentes, für jeden nachvollziehbares und vor allem „diskriminierungsfreies“ Verfahren gewährleistet werden, so Bürgermeister Gerhard Häuser auf Nachfrage.

Bevorzugung Einheimischer ja, aber gedeckelt

Er und Kämmerer Andreas Rommel, der in der Verwaltung zuständig für das Vergabeverfahren war, zu den Vorwürfen befragt, betonen, Auswärtige von vornherein auszuschließen, wäre rechtlich gar nicht zulässig gewesen. Die Gemeinde habe diese Frage juristisch prüfen lassen. Eine „Bevorzugung“ Einheimischer wiederum habe es ja durchaus gegeben, aber sie habe „gedeckelt“ sein müssen, so die rechtliche Vorgabe. Alleine mit den Kriterien mit Ortsbezug konnte man auf maximal 50 Prozent der Höchstpunktzahl kommen. Im Umkehrschluss kann man also sagen: Auswärtige ausschließen ging nicht, den Ortsbezug zu Schwaikheim als unerlässlich zu fordern aber auch nicht.