Schwaikheim.

Ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro ist bei einem Unfall am Montagabend (11.9.) in Schwaikheim entstanden. Gegen 17.40 Uhr setzte eine 46-Jährige ihren Nissan an der Einmündung Lerchenstraße / Uhlandstraße ein Stück zurück, nachdem sie einem Fahrzeug ausgewichen war, das gewendet hatte. Beim Rückwärtsfahren beschädigte sie laut Polizei mit ihrem Fahrzeug den Toyota einer 29-Jährigen.