Schwaikheim Brand einer Gartenhütte

Schwaikheim.

Am Sonntag gegen 1.50 Uhr entdeckte eine Polizeistreife einen Brand einer Gartenhütte in Schwaikheim auf Gemarkung Großmolke. Der Brand brach aus bislang ungeklärter Ursache aus und zerstörte die Holzanbauten der Hütte, sowie das Dach und die gesamte Inneneinrichtung. Bei dem Brand entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro.