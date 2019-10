Schwaikheim.

Flammen loderten auf dem Dach, und dunkler Rauch stieg an diesem Sonntagmorgen vom Klärwerk bei Schwaikheim auf. Mit schallendem Martinshorn rasten kurz vor halb acht Uhr Feuerwehrfahrzeuge vom erst am Samstag in Betrieb genommenen neuen Feuerwehrgerätehaus aus zum Unglücksort. Kommandant Stefan Rauleder erwartete seine Kameraden bereits vor Ort, denn es handelte sich um eine sogenannte Alarmübung, die einmal pro Jahr vorgeschrieben ist. . . Klicken Sie sich durch unsere Fotogalerie.