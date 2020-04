Schwaikheim Corona-Fall legt Sozialstation lahm

Zunächst hatten demnach drei Mitarbeiter Kontakt mit einer infizierten Patientin und sind daraufhin als Vorsichtsmaßnahme in häusliche Quarantäne geschickt worden. „Nun ist leider eine Mitarbeiterin selbst positiv auf Covid-19 getestet worden“, teilt Bürgermeister Gerhard Häuser mit. Damit sind alle Kolleginnen und Kollegen, die in der vergangenen Woche von Montag bis Mittwoch im Dienst waren, ebenfalls zur Sicherheit in häusliche Quarantäne versetzt worden.

„Jetzt kommt es vor allem darauf an, die Zeit bis zum Wochenende zu überbrücken“, so Häuser weiter. Denn die drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zuerst den Kontakt zur infizierten Patientin hatten, kehren ab Donnerstag bis zum Samstag dieser Woche sukzessive in den Dienst zurück. Die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich aufgrund des zweiten Vorfalls in Quarantäne befinden, können bereits ab Mittwoch kommender Woche aus der Quarantäne entlassen werden. Die bisher vorliegenden Testergebnisse sind allesamt negativ ausgefallen.