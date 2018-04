Schwaikheim Darum steigen die Freibad-Preise

Dennoch decken die Einnahmen durch Eintrittsgelder gerade einmal zwölf Prozent der Gesamtkosten. Mehr als 600 000 Euro fließen jedes Jahr an Steuergeldern in den Freibadbetrieb. Darin enthalten sind beispielsweise Personalkosten in Höhe von 163 000 Euro sowie im Herbst im Anschluss an die Freibadsaison der Austausch der Beckenfolie, wofür 120 000 Euro im Haushalt eingeplant sind.

Die Kosten werden auf 100 000 Euro geschätzt

Außerdem soll die marode Solaranlage auf dem Dach des Umkleiden- und Sanitäranlagengebäudes erneuert werden, deren poröse Leitungen in der Vergangenheit schwarze Partikel auf dem Beckenboden hinterlassen haben und die vom Schwimmmeisterteam unter großer Sorgfalt und Anstrengung entfernt werden mussten.

Die Kosten für eine neue Anlage werden auf 100 000 Euro geschätzt. 2019 erfolgt die Erneuerung des Pumpensystems. Die Kosten liegen voraussichtlich bei 90 000 Euro.

Durch die Erhöhung der Eintrittspreise rechnet die Gemeinde 2018 mit Mehreinnahmen in Höhe von 3800 Euro, erklärte Kämmerer Stefan Obenland dem Gemeinderat. Insgesamt rechnet die Gemeinde mit Nettoeinnahmen in Höhe von 60 000 Euro. Zuletzt wurden die Freibad-Preise 2016 erhöht. Im Schnitt verzeichnet das Bad rund 54 000 Besucher im Jahr.

Rauscher schlägt Gutachten mit Ziel einer höheren Kostendeckung vor

Schwaikheim ist stolz auf sein Freibad, das wurde in der Sitzung deutlich. Die Besucherzahlen belegen, dass es unter den Gästen beliebt ist. Dr. Wolfgang Rauscher (CDU) schlug vor, dass die Gemeinde einmal eine Untersuchung anstelle, warum der Kostendeckungsgrad so gering sei im Vergleich zu anderen Bädern.

Damit spielte er auf den Hinweis aus der Sitzungsvorlage an, wobei andere Kommunen laut einem Geschäftsbericht der Gemeindeprüfanstalt einen Kostendeckungsgrad von 26 Prozent verzeichnen, also mehr als doppelt so viel wie Schwaikheim. Dazu erhielt er aber keine Zustimmung.

Nachdem in der Vergangenheit schon mehrfach diskutiert wurde, dass Schwaikheim sehr viel und vielleicht sogar zu viel Geld für Gutachten ausgegeben hat, winkte beispielsweise Anja Wenninger (SPD) ab, wie auch Brigitte Boegler (Grüne). „Ich würde keine großen Gutachten anleiern, solange wir uns den Deckungsgrad leisten können“, sagte Boegler.

Kämmerer Stefan Obenland verwies darauf, dass die Gemeinde für die Größe des Bades Besuchern „ sehr umfangreiche Öffnungszeiten bietet. Außerdem haben wir bis Mitte September geöffnet, andere Bäder schließen schon am 1. September – das ist ein Service, der Geld kostet“, sagte er dem Gemeinderat. Ein höherer Kostendeckungsgrad, also mehr Einnahmen bei weniger Ausgaben zu generieren, „wird schwierig, wenn wir das Niveau für unsere Gäste halten wollen“, so Obenland.