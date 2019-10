Schwaikheim Das ändert sich beim Paula-Korell-Kinderhaus

Bislang sind in der Betreuungseinrichtung drei Kindergartengruppen untergebracht. Mit der Erweiterung kommen eine vierte Gruppe und zwei Krippengruppen (unter Dreijährige) hinzu. Die neue Kindergartengruppe kommt in den bisherigen Schlaf- und Bewegungsraum. Dieser wird nach nebenan, in den Erweiterungsbau, verlagert. In diesen kommen die beiden Gruppenräume für die Krippenkinder, die jeweils auch einen Schlaf- und Sanitärraum erhalten. Dies alles, plus Küche für die Essensaufbereitung (Cook & Chill), wird sich im Erdgeschoss befinden. Gegessen wird in den Gruppenräumen. Der Erweiterungsbau wird zweistockig. Im Obergeschoss wird es Räume für die Eltern und die Erzieherinnen (für die Pausen, Sanitär, Besprechungen) sowie das Material geben.

Betonmauerwerk, im Erdgeschoss Putzfassade, oben Holzverkleidung

Das Kinderhaus wird also nicht einfach nur erweitert, von diesen zusätzlichen Funktionsräumen profitiert die ganze Einrichtung. Es erhält außerdem einen zweiten Eingang, für den Krippenbereich. Der Erweiterungsbau kommt vor den Bestandsbau, in den nordöstlichen Teil des Grundstücks. Geplant wird die Erweiterung vom einheimischen Architekturbüro Schatz+Collin. Dieses sieht, wie Harald Collin bei der Vorstellung der Pläne im Gemeinderat erläuterte, für den Erweiterungsbau eine Massivbauweise, sprich Betonmauerwerk vor. Im Erdgeschoss soll es eine Putzfassade bekommen, im Obergeschoss eine Holzverkleidung.

Im Gemeinderat gab es, nachdem Bürgermeister Gerhard Häuser die Planung als „städtebaulich sehr gelungen“ bezeichnet hatte, Nachfragen zu den Kosten. Dr. Wolfgang Rauscher und Wolfgang Kölz, beide CDU-FB, kommen die geschätzten Baukosten von rund 2,5 Millionen Euro angesichts von rund 500 Quadratmeter (neuer) Nutzfläche hoch vor.