Schwaikheim Die Vorbereitungen für die Freibadsaison laufen auf Hochtouren

Im Video: Schwimmmeisterin Katharina May erklärt, wie sie und ihr Kollege das Schwaikheimer Freibad auf die Saison vorbereiten

Katharina May tippt auf den Bildschirm im Filterraum. „Achtung, jetzt wird es gleich richtig laut“, sagt sie noch, bevor ein lautes Zischen zu hören ist, das einen trotz Warnung zusammenzucken lässt. Draußen im Becken läuft nun wieder Wasser durch die Düsen. „Es ist nun klar“, sagt Schwimmmeisterkollege Dieter Laurich zufrieden. Ein Zeichen dafür, dass die Leitungen sauber sind.

In den Wintermonaten hatten sich allerlei Ablagerungen darin angesammelt. „Das Wasser geht nicht verloren“, sagt Laurich. Es wird zunächst in den Schwallwasserbehälter geleitet, der sich unter der großen Sitzbank am Beckenrand befindet. Dann fließt es weiter in den Filterraum, wo es mit Flockungsmittel versetzt wird, das die Schmutzpartikel bindet. Anschließend wird es filtriert und mit Chlor versetzt, so dass es später wieder dem Becken zugeführt werden kann.

Drei Tage lang wird das Becken mit Wasser befüllt

Drei Tage braucht es bis das große Schwimmbecken, an dem auch die Rutschbahn befestigt ist, mit Wasser gefüllt ist. In drei weiteren Tagen ist das Wasser auf Temperatur gebracht. Bis es aber so weit ist, wird die Beckenfolie, die im September im Anschluss an die Saison ausgetauscht werden soll, noch einmal an den gerissenen und brüchigen Stellen notdürftig geflickt. „Ich finde es gar nicht schlecht, dass der Schwimmer- vom Nichtschwimmerbereich künftig farblich mit der Beckenfolie unterschieden wird“, so Laurich.

Als Katharina May und Dieter Laurich ihre Arbeit Anfang März im Freibad aufgenommen haben, war das Becken noch mit Wasser aus der vergangenen Badesaison gefüllt. Temperaturbedingt ruhte eine dicke Eisfläche darüber. „Man konnte sogar darauf gehen, so dick war diese“, erinnert sich May.

Wie in jedem anderen stehenden Gewässer haben sich Algen angesammelt. Katharina May hat unter der Eisfläche zwei Enteneier entdeckt. Außerdem hat sie einen Molch vor der Pumpe gerettet, mit Hilfe derer das Wasser abgelassen wird.

Die Reste von Silvesterraketen fischten sie ebenso heraus. Oft finden sich im Becken auch Münzen oder Feuerzeuge, wobei sich so mancher die Frage stellt, wie diese wohl hier hereingeraten sind. „Das war aber dieses Jahr nicht so“, sagt Dieter Laurich.

Anschließend haben die beiden das Beckeninnere mit einem Dampfstrahler gereinigt, wie auch die Fliesen rund um das Schwimmbecken. „Da sammelt sich allerlei Moos und Unkraut“, so Laurich. Mittlerweile sammelt sich nur noch am tiefsten Punkt des Beckens etwas Schmutz – bald wird das Bad wieder im alten Glanz erstrahlen. „Die Arbeiten laufen gut. Wir sind im Zeitplan“, sagt Katharina May und lächelt zufrieden. Am Morgen haben sie die Platten an einem Startblock gegen neue ausgetauscht, weil diese Risse hatten.

Im Kinderbecken sind einige Platten kaputt, sie werden gerade von einer Firma durch neue ersetzt. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, muss auch dieses Becken vom Schmutz befreit werden. Zum Schluss werden die Wasserspielgeräte montiert.

„Im Moment konzentrieren wir uns auf die großen Sachen“, so May, „damit das Becken rechtzeitig mit Wasser befüllt werden kann.“ Dann werden die Anschaltknöpfe an den Außenduschen und die Sitzbänke wieder aufgestellt.

Bevor das Bad aber am 1. Mai von 10 bis 20 Uhr öffnet, „springen wir beide einmal ins Wasser und weihen es ein“, sagt Dieter Laurich und grinst. „Das muss sein“, stimmt ihm Katharina May lächelnd zu. „Ich freue mich drauf, wenn ich die alten Gesichter wiedersehe, die morgens ins Freibad kommen“, meint Laurich. Es habe etwas Familiäres „wie eine eingeschworene Gemeinschaft“. Umso trauriger sei Laurich, wenn er wieder feststellen müsse, dass einer von den Senioren fehlt.