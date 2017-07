Schwaikheim Ein Fest zum Gedenken an Tim

Schwaikheim. Bald wäre Tim 23 geworden. Sein Geburtstag jährt sich keine zwei Wochen nach seinem Todestag. Gestorben ist der Schwaikheimer am 25. August 2015 an einer Überdosis Heroin. Seine Eltern Heike und Rajco Mohrmann veranstalten am heutigen Freitag eine Benefizhocketse mit Live-Musik an der Querstraße in Birkmannsweiler.