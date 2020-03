Schwaikheim Eintrittspreise für das Freibad werden erhöht

Gemeinde muss für Einnahmen aus Entgelten sorgen

Die Gemeindeverwaltung verweist zur Begründung für die neuerliche Gebührenerhöhung auf die Gemeindeordnung. Dort heißt es, dass Gemeinden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen so weit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen, im Übrigen aus Steuern zu beschaffen haben, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Sie hätten „dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen“, verlangt Paragraf 78.

Die Verwaltung spricht auch nun wieder von einer „moderaten Erhöhung“ und einer „Anpassung“. Die Frage ist aber immer wieder, was ist konkret noch „vertretbar“ und was „geboten“? Dem Gemeinderat, der jeweils darüber zu entscheiden hat, lag in seiner jüngsten Sitzung eine einstimmige Empfehlung des Verwaltungsausschusses vor, der zuvor nichtöffentlich über die Kalkulation der Verwaltung beraten hatte. Die Empfehlung kam gleichwohl nicht ungeschoren davon. Es gab acht Jastimmen und immerhin sieben Enthaltungen zu den Erhöhungen.

Bianka Bauer regt Ermäßigung für kinderreiche Familien an

Im Fokus stand vor allem, dass die Familiendauerkarte teurer wird. Bianka Bauer, SPD, regte eine Variante mit einer Ermäßigung an, bei Familien mit drei und mehr Kindern. Bürgermeister Gerhard Häuser gab zu bedenken, dass die Familiendauerkarte ja schon an sich ermäßigt sei. Karl-Heinz Jaworski, Grüne, wies darauf hin, dass im Ausschuss zuvor schon auch darüber gesprochen worden sei, mit der Erhöhung auszusetzen. Ein CDU-FB-Kollege habe vorgeschlagen, wenigstens die Kinder bei den ermäßigten Karten auszunehmen. Jaworski rief auch die vorübergehenden Badschließungen wegen der defekten Umwälzpumpen noch mal in Erinnerung. Da habe die Gemeinde „kein rühmliches Bild“ abgegeben. Was auf keinen Fall passieren dürfe, sei, dass nach der neuerlichen Gebührenerhöhung auch die neuen Pumpen in der nächsten Saison ausfallen und das Bad deshalb erneut geschlossen werden muss. „Das wäre vollends peinlich.“

3400 Euro mehr

Erträgen in Höhe von knapp 7300 Euro stehen beim Freibad Aufwendungen (Personal-, Sach- und Dienstleistungen, kalkulatorische Kosten wie Abschreibungen und Zinsen, interne Leistungen durch den Bauhof) in Höhe von knapp 520 000 Euro gegenüber.

Das Bad hat im Durchschnitt je Saison knapp 50 000 Besucher. Den Zuschussbedarf (Aufwendungen minus Erträge) dadurch geteilt, ergibt die sogenannte Gebührenobergrenze von 10,42 Euro je Besucher. Das wäre also, grob gerechnet, der Preis bei einer vollen Kostendeckung durch das Eintrittsgeld.

Legt man die in den vergangenen sieben Jahren durchschnittlich verkauften Eintrittskarten zugrunde, kann die Gemeinde in der neuen Saison mit knapp 62 000 Euro Einnahme daraus rechnen – bei gleichbleibenden Preisen. Nimmt man die nun beschlossenen höheren Preise, sind es knapp 65 000 Euro.

Die Differenz zum Zuschussbedarf, der sogenannten Abmangel, beträgt im ersten Fall rund 445 000 Euro (Kostendeckungsgrad 14,2 Prozent), mit der Erhöhung noch rund 441 000 Euro (Kostendeckungsgrad knapp 14,9 Prozent).

Die Erhöhung bedeutet, dass die Gemeinde voraussichtlich knapp 3400 Euro mehr einnimmt.

Laut Gemeindeprüfungsanstalt liegt der durchschnittliche Kostendeckungsgrad bei Freibädern in den Kommunen des Landes (in der Größe 4000 bis 10 000 Einwohner) bei knapp 24 Prozent, Schwaikheim ist also nach wie vor deutlich darunter.