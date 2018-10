Schwaikheim Erfahrungen des Wachdiensts der Flüchtlingsunterkunft

Nach Auseinandersetzungen und Lärmbelästigungen hatte das Landratsamt vorübergehend einen Wachdienst beauftragt, der Auftrag lief im März aus. Der Rat war aber, den Sicherheitsdienst weiterhin Streife in und um die Unterkunft laufen zu lassen, auch um Personen, die dort nicht wohnen, vom Platz zu verweisen. Seit Juli kommt der WSD viermal in der Nacht vorbei, unregelmäßig und natürlich auch unangemeldet, damit sich die Leute in der Unterkunft nicht darauf einstellen können, so Tom Beck, beim WSD für die Asylheime zuständig. Aktuell sei es ruhig. Es würden keine Ruhestörungen mehr gemeldet, auch keine „wilden“ Partys mehr, keine sogenannten Fremdschläfer mehr, also Leute, die sich nachts in der Unterkunft aufhalten, obwohl sie da gar nicht hingehören.

Man habe das Problem gegenüber den Flüchtlingen offen thematisiert und versucht, es im Gespräch zu klären, so Beck. Das habe ganz gut funktioniert. So gut, dass die Polizei nicht mehr gerufen werden musste. Bedeutet das, dass der Wachdienst mittlerweile eigentlich überflüssig ist? Beck wiegt den Kopf. Aus seiner Sicht könne man das so nicht sagen: „Niemand weiß, was dann passiert, wenn wir wieder weg sind.“ Der Wachdienst kostet monatlich rund 3500 Euro.

Beck weist darauf hin, dass es bei der Arbeit seiner Leute nicht mehr nur um reinen Wachdienst gehe. „Die schauen auch danach, ob der Herd aus ist, wenn nicht mehr gekocht wird. Ob Licht unnötig brennt, die Heizung unnötig an ist oder sie, wenn es kalt ist, funktioniert, achten darauf, dass die Türen zu sind. Wir helfen auch mal beim Übersetzen von Schreiben.“ Mittlerweile sei ein Vertrauensverhältnis da, man spreche ganz offen miteinander. Natürlich habe es aber eine gewisse Zeit gedauert, bis seine Mitarbeiter von den Flüchtlingen akzeptiert worden seien.

Saltikiotis: Wachdienst hat großen Beitrag an der Befriedung hier

Susanne Saltikiotis vom Freundeskreis Asyl verweist darauf, dass Akzeptanz in beiden Richtungen verlangt sei. „Das ist auch für die Flüchtlinge wichtig, dass sie die bekommen. Die sind selbst an einem guten Verhältnis zur Nachbarschaft interessiert.“ Sie weist auch darauf hin, dass die Flüchtlinge selbst vor einem halben Jahr von „Stress“ in der Unterkunft berichtet haben. „Die waren selbst unglücklich über die Probleme.“ Der Wachdienst habe einen großen Beitrag an der „Befriedung“ seither gehabt. „Die Flüchtlinge sagen uns, dass sie zufrieden mit ihm sind.“ Susanne Saltikiotis betont, der Freundeskreis habe mit der Einführung des Wachdiensts kein Problem gehabt. „Für die Flüchtlinge selbst war es ja wichtig, dass dort Ruhe einkehrt.“ Auch für den Freundeskreis sei die Akzeptanz der Unterkunft und der Flüchtlinge in der Bevölkerung wichtig. Franziska Klingelhöfer von der Gemeindeverwaltung verweist darauf, dass die Nachtruhe in der Unterkunft im eigenen Interesse der Flüchtlinge ist: „Der Großteil von denen arbeitet ja. Die wollen schlafen, die sind selbst gegen Ruhestörungen.“

Der Wachdienst sei bei seinen Visiten jeweils mindestens etwa zehn Minuten da. „Wir laufen einmal durchs Gebäude und einmal über das Gelände“, so Beck. Mit der Arbeit in Flüchtlingsunterkünften, den besonderen Anforderung dort, sei man mittlerweile vertraut, man habe viel Erfahrung gesammelt. Schwaikheim sei ja nicht die einzige von ihnen betreute Unterkunft, das Einsatzgebiet reiche bis nach Reutlingen und Tübingen. Bei der Nachtschicht werde eben vom Sitz in Winterbach aus eine Runde abgefahren. Zum Vertrauen trage auch bei, dass nach Schwaikheim immer dieselben Mitarbeiter kommen: „Man kennt sich mittlerweile gegenseitig.“

Fingerspitzengefühl verlangt, den Dialog gesucht

Natürlich sei das nicht der klassische Wachdienst, wie man ihn vor allem von Industrie- und Gewerbegebieten kennt. Es brauche Fingerspitzengefühl im Umgang. „Das muss man wollen und auch können. Wir haben vor allem in der Anfangszeit ganz bewusst den Dialog gesucht, den Leuten erklärt, warum wir hier sind, versucht, so Vertrauen aufzubauen“, erklärt Beck weiter.