Schwaikheim.

In den letzten Tagen waren unbekannte Sprayer in Schwaikheim aktiv. Es wurden im Bahnhofsbereich und an der Radsporthalle am Freibad Schaukästen, Stromkästen und Fassaden von Unterführungen besudelt. Die Schäden lassen sich momentan noch nicht beziffern. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann, die überwiegend zwischen Dienstag (12.12) und Donnerstag (14.12) verübt wurden, sollte sich bitte bei der Polizei in Schwaikheim unter Tel. 07195/969030 melden.